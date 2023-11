Colorno troppo forte, Fi.Fa. va ko

La Fi.Fa. Security Unione Rugby ha dovuto arrendersi al Colorno Rugby chiudendo il match sul 14-39. La partita ha visto il Colorno sempre avanti in attacco, con azioni ripetute che hanno messo in difficoltà la difesa sambenedettese. Il primo tempo vede il Colorno conquistare due mete e un calcio di punizione contro una sola meta realizzata da Vaccari per l’Unione Rugby e trasformata da Di Bartolomeo, che chiude il primo tempo sul punteggio ancora equilibrato del 7-17 per Colorno. Alla ripresa, i rossoblu partono forti in attacco, ma si vedono annullare una meta e il ritmo perde di intensità, i ragazzi di Lobrauco cedono all’attacco del Colorno senza riuscire ad arginarli, e nonostante lo splendido gioco messo in atto, subiscono la superiorità degli emiliani, conquistando una sola meta con Palavezzati, trasformata da Di Bartolomeo, ma subendone 4 senza poter respingere l’attacco degli emiliani, finendo con il risultato di 14-39 a favore del Colorno. L’opportunità per restare in alto in classifica domenica 10 dicembre, la Fi.Fa Security Unione Rugby affronterà fuori casa il Bologna Rugby, attualmente seconda.