Ascoli, salvezza rinviata: a Como finisce 1-1

Como, 22 aprile 2023 – Tutto rinviato. L'Ascoli sfiora il quasi certo traguardo salvezza e l'incredibile chance di riportarsi in corsa playoff per poi vedersi risucchiare nel limbo di mezza classifica. A Como l'incontro termina 1-1, ma resta l'amaro in bocca per aver mancato ancora una volta l'ennesima buona occasione di vivacizzare una stagione fino ad oggi altalenante. Su rigore Dionisi illude tutti poi a tempo scaduto, sempre dagli undici metri, al secondo penalty ci pensa Cerri a rimettere tutto in equilibrio. Peccato per tutto ciò che la vittoria del Sinigaglia avrebbe potuto riservare da qui al 19 maggio. La lieta del confronto è stato l'ulteriore punto guadagnato sulla zona playout che ha permesso al Picchio di portarsi a 6 lunghezze di vantaggio.

Nel match disputato entrambe le pretendenti si sono affrontate senza avere l'ossessione dei tre punti, ma alla vigilia erano i lariani a cercare il sorpasso sui bianconeri. Le scelte dal primo minuto confermano le sensazioni avute in settimana. L'Ascoli va avanti con il 4-3-1-2: sulla catena di sinistra ci sono Giordano in difesa e Proia in mediana. Caligara viene chiamato ad interpretare l'inedita veste di trequartista centrale per dare maggior copertura al centrocampo. Davanti Gondo e Dionisi si ritrovano ad assaltare uno al fianco dell'altro.

Il Como invece cambia al centro del terzetto difensivo dove Scaglia torna titolare al posto di Canestrelli. Sulla fascia destra Vignali viene inizialmente preferito all'ex Parigini. Bastano soltanto pochi minuti per vedere il vantaggio dei padroni di casa con Cerri. Dal var Abbattista e Zufferli richiamano Ayroldi: il gol dei lombardi è viziato da un fuorigioco millimetrico del centravanti.

Simic che aveva perso la sua marcatura può così tirare un sospiro di sollievo. Donati soffre le pene dell'inferno al cospetto di Ioannou. La maggior parte dei pericoli creati dal Como partono da lì. L'affondo decisivo non arriva da ambo le parti. Le rispettive difese concedono poco e niente. Gli uomini di Longo iniziano a tentare le soluzioni da fuori. Il palo salva i bianconeri nel finale di primo tempo. Ancora una volta Simic si fa anticipare da Cerri che colpisce il palo. L'Ascoli fa fatica a sporcare i guanti di Gomis.

Per vedere il primo vero tiro bisogna attendere la ripresa. La partita si vivacizza nella seconda metà. Il baricentro del Picchio si alza e le cose iniziano a cambiare. La luce viene accesa da Dionisi che trasforma in oro colato un pallone in profondità per poi farsi stendere dal portiere avversario.

Dagli undici metri lo stesso capitano spiazza Gomis e rompe quel digiuno che andava avanti da fine ottobre: quinto gol stagionale e 117esimo in B. La gioia resta strozzata in gola. Qualche minuto dopo anche il Como può beneficiare di un penalty. Lo concede Simic con uno sciagurato quanto sfortunato tocco di braccio in area sul traversone basso di Parigini. Leali si scuote e ipnotizza Cerri.

La dea bendata bacia ancora la squadra di Breda nel finale: il colpo di testa a botta sicura ancora di Parigini si stampa sulla traversa. Nella fase difensiva però le braccia dei difensori sono terribilmente larghe e nel recupero è il subentrato Bellusci a concedere il secondo tiro dagli undici metri sulla palla messa al centro da Gabrielloni. Dal dischetto si ripresenta Cerri che stavolta non sbaglia. Non c'è più tempo per altre emozioni. La pratica salvezza dell'Ascoli resta ancora aperta seppur ora sembra davvero ad un passo.

Il tabellino

COMO-ASCOLI 1-1 primo tempo 0-0 COMO (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks (dal 24' st Chajia); Vignali (dal 16' st Da Cunha), Arrigoni (dal 16' st Parigini), Bellemo, Ioannou (dal 37' st Blanco); Iovine; Cerri, Cutrone (dal 24' st Gabrielloni) Panchina: Vigorito, Cagnano, Fabregas, Faragò, Baselli, Canestrelli, Mancuso All. Longo ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati (dal 1' st Adjapong), Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel (dal 33' st Giovane), Proia (dal 40' st Eramo; Caligara (dal 37' st Bellusci); Gondo, Dionisi (dal 33' st Mendes) Panchina: Guarna, Quaranta, Gnahoré, Lungoyi, Falzerano, Palazzino, Falasco All. Breda ARBITRO: Ayroldi di Molfetta MARCATORI: 23'st rig. Dionisi, 46' st rig. Cerri NOTE: 5.030 spettatori (2.109 biglietti, 2.578 abbonati, 343 ospiti), incasso non comunicato; ammoniti Vignali per il Como, Proia, Leali, Buchel per l'Ascoli; tiri in porta 2-5; tiri fuori 7-3; fuorigioco 4-1, corner 6-2; recupero 2' pt, 6' st.