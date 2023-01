Continuano le iniziative della Lega in difesa delle donne

La Lega di serie B prosegue nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. In occasione della prossima giornata di campionato, turno che vedrà l’Ascoli di scena a Ferrara, la lega ha allestito una serie di iniziative volte a non abbassare la guardia e lanciare messaggi finalizzati a sradicare dalla nostra società questo genere di fenomeno. I giocatori delle due squadre durante il cerimoniale pregara della 21esima giornata indosseranno al polso un nastro di colore rosso mentre sui led posizionati a bordocampo in tutti gli stadi apparirà la scritta ‘No alla violenza sulle donne’ con l’hashtag #Basta. "Ringrazio l’Organismo congressuale forense e il Dipartimento pubblica sicurezza direzione centrale di Polizia criminale – ha commentato il presidente Mauro Balata -, da sempre in prima linea per contrastare con professionalità il fenomeno, per la loro attenzione nell’appoggiare le nostre iniziative".