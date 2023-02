Ascoli-Perugia sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Dario Cecconi di Empoli e Filippo Bercigli di Firenze. Quarto uomo ufficiale Mattia Ubaldi di Roma 1. In sala var vedremo all’opera Luca Banti della sezione di Livorno; assistente al var Matteo Passeri di Gubbio. Due i precedenti del Picchio con Marchetti. Il primo risale alla sfida del 19 dicembre 2020 quando la formazione di Delio Rossi capitolò ancora al Menti nei minuti finali del confronto disputato col Vicenza (2-1). A condannare l’Ascoli, per uno strano scherzo del destino, fu proprio l’ex Padella. Il secondo invece (5 febbraio 2021) vide la squadra di Sottil, in quella circostanza sostituito in panchina da Baroncelli a causa della squalifica, sbancare il Via del Mare di Lecce. L’1-2 fatto registrare in rimonta dai bianconeri, dopo il momentaneo vantaggio di Stepinski, arrivò con i primi due gol di Dionisi con la casacca del Picchio.