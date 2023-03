Contro il Venezia la sfida degli ex, dal "cobra" Soncin al lagunare Forte

Parli del Venezia e subito ti torna in mente l’attaccante Andrea Soncin, ‘Il Cobra’ attuale tecnico della formazione Primavera dei Lagunari. Soncin lo scorso anno si è seduto anche sulla panchina della prima squadra togliendosi belle soddisfazioni anche come allenatore di Serie A. Poi è tornato dai suoi ragazzi della Primavera e sta proseguendo il suo percorso di crescita tecnica e di gestione dello spogliatoio. Il Cobra è il terzo marcatore di sempre nella storia dell’Ascoli Calcio con 48 gol. Impossibile non ricordare la sua esultanza con il becco del ‘Picchio’ giallo che ha poi fatto il giro del mondo. Davanti a lui nella speciale classifica dei capocannonieri dell’Ascoli ci sono solo la mitica ‘Faina’ Renato Campanini (1969-1975) con 74 reti e Domenico Mercuri (1955-1959) con 51 gol e in coabitazione con l’indimenticato bomber tedesco Oliver Bierhoff (in bianconero dal 1991 al 1995).

Ma Soncin non sarà l’unico ex della sfida in programma domani alle 14 allo stadio Del Duca. Ce ne sono altri cinque e quattro indosseranno proprio la maglia bianconera. L’attaccante Francesco Forte ha giocato con il Venezia nel campionato di Serie B 20202021 (vinto ai playoff) e nel girone d’andata del successivo torneo di Serie A. Complessivamente ha collezionato 54 presenze ufficiali con 17 gol (14 in B, uno ai playoff di B, uno in Coppa Italia ed uno in Serie A in Venezia-Lazio 1-3 del 22 Dicembre 2021). Poi c’è Davide Marsura che ha disputato due stagioni e mezza con la maglia arancioneroverde. Nel campionato di Serie C 20162017 (vinto con Filippo Inzaghi in panchina) ha messo a referto 33 presenze con 7 reti. In Serie B, da Agosto 2017 a Dicembre 2018, è stato protagonista di 42 presenze con 6 reti (una contro il Picchio al "Del Duca" il 14 Ottobre 2017) e 2 assist. Due stagioni nelle file arancioneroverdi per Marcello Falzerano. Il centrocampista nato a Pagani ha collezionato 75 presenze ufficiali da Febbraio 2017 a Dicembre 2018 tra Serie C, Serie B e Coppe nazionali con 5 reti (4 in B contro Brescia, Novara, Empoli ed Entella) e ben 17 assist. Infine, anche il centrocampista Fabrizio Caligara ha vissuto proprio con il Venezia la sua prima esperienza in Serie B nella stagione 20192020.

Per lui 16 presenze (9 da titolare per 775 minuti in campo) ed un gol contro il Crotone. Oltre a Mister Andrea Soncin che seguirà la gara da casa, nelle file dei lagunari gioca l’unico altro ex, Nicholas Pierini, che nel torneo in corso ha messo a referto 28 presenze (10 da titolare per 980 minuti in campo) con 3 reti contro Parma, Benevento e Spal. Il 24enne attaccante esterno emiliano ha vestito la maglia dell’Ascoli nel girone d’andata della stagione 20202021 con 12 presenze (5 dall’inizio per 465 minuti in campo) ed un assist per poi passare al Modena il 1° Febbraio 2021 dopo che il 5 Ottobre 2020 era arrivato nel capoluogo piceno in prestito secco dal Sassuolo. Insomma, saranno tante le note di colore di questo match che l’Ascoli, dopo le due sconfitte con Bari e Cagliari, dovrà assolutamente vincere.

Valerio Rosa