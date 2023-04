Corsa salvezza: stop Venezia e Perugia, tiene il Cosenza

Nella spietata lotta per salvarsi l’ultimo turno andato in scena ha visto cedere Venezia e Perugia. I lagunari dopo l’ottima serie che li aveva visti portare a casa 7 punti in 3 partite sono finiti ko in casa della Reggina per 1-0. Brutto passo falso interno anche per gli umbri guidati dall’ex Castori che nello scontro diretto si sono visti superare, sempre per 1-0, dal Modena. Resiste invece l’imbattibilità del Cosenza. I rossoblù a Palermo hanno impattato 0-0 sfiorando quello che sarebbe stato un altro incredibile exploit esterno. A frenare la fame dei lupi è stato il var (gol annullato a Delic per fuorigioco) e il portiere rosanero Pigliacelli. A fine partita Viali, tecnico dei calabresi, ha commentato: "Forse avremmo meritato qualcosa di più noi. Ho esultato troppo presto al gol di Delic, peccato. Lavoriamo sul nostro percorso di crescita, c’è tanta strada da fare. La classifica è cortissima e può cambiare ogni settimana. Dobbiamo restare sul pezzo".