Cosenza, Micai: "Mi dispiace non aver salutato"

Il Cosenza prova a fare pace con i tifosi dopo le polemiche esplose al termine dell’incontro con il Venezia. I sostenitori avrebbero additato tecnico e squadra per non aver salutato il pubblico di casa dopo il triplice fischio finale. "Diversamente dalle altre volte non lo abbiamo fatto e ci dispiace molto – ha dichiarato il portiere Alessandro Micai –. Per questo chiedo scusa ai nostri tifosi a nome dell’intero gruppo. Non è stato un gesto contro la tifoseria, ma ha riguardato la delusione per aver mancato la vittoria. Siamo andati subito negli spogliatoi per l’occasione sfumata. Per quanto riguarda le parole del mister ‘Ci salviamo da soli’, le inquadro come una frase di circostanza, come se ne dicono tante in campo. Credo volesse dire ‘Ci salviamo come gruppo’, come abbiamo sempre desiderato e sostenuto". Contro l’Ascoli i rossoblù dovranno fare a meno di Calò (squalificato) e Rigione (guaio muscolare). Sensazioni positive invece per il rientro di Florenzi a centrocampo.