Cosenza, Micai: "Pronti a soffrire fino all’ultimo"

Ultima spiaggia per il Cosenza. Nell’ultimo mese i lupi hanno perso quella fame mannara mostrata nel mese di marzo, quando riuscirono addirittura a portare via il successo in casa della capolista Frosinone. Al Del Duca gli uomini dell’ex Viali potrebbero avere l’ultimissima occasione per cercare di centrare la salvezza diretta. In vista della delicatissima trasferta di Ascoli è stato il portiere Alessandro Micai a suonare la carica attraverso i social: "Se il nostro destino è quello di soffrire fino alla fine…siamo pronti a farlo! Ci aspettano due finali… io ci credo!". Il recente pareggio interno per 1-1 col Venezia ha generato qualche malumore. Soprattutto al termine del match, quando tecnico e squadra hanno lasciato in fretta e furia il terreno di gioco senza salutare gli encomiabili 10mila spettatori del San Vito-Marulla. Una scelta che chiaramente non è stata presa bene dal popolo rossoblù. Il Cosenza dopo il confronto con l’Ascoli chiuderà il proprio campionato ospitando la corazzata Cagliari.