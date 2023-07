Cosenza, rinnovo per Micai, presentato Caserta e obiettivo salvezza

Il Cosenza prova a svoltare dopo le recenti stagioni vissute in bilico tra la salvezza e la morte. I lupi hanno ufficializzato il rinnovo del portiere Micai fino al 2026. Un vincolo importante per blindare uno dei protagonisti della recente impresa playout vinta nel doppio confronto col Brescia. Il club ieri ha presentato il nuovo tecnico Caserta. "Sono venuto qui con tanto entusiasmo – ha dichiarato –, darò il massimo. Questa è una piazza importantissima. Credo sia quella giusta per me. Sono calabrese e so cosa significa lavorare qui. Non vedo l’ora di iniziare. Sono stati mesi difficili, quando vieni esonerato e stai fuori ti manca il campo. Puntiamo a trattenere i giocatori importanti, come Florenzi. L’obiettivo è alzare l’asticella. Vogliamo divertirci e far divertire, puntando alla salvezza. Ci saranno bei momenti e altri difficili, dove dovremo lottare tutti insieme. Il presidente punta ad avere una squadra completa sin dall’inizio, per non stravolgere poi la rosa a gennaio".