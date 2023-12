Così è difficile essere ottimisti. Ora sforzo grande della società

Diciassette punti in diciannove partite. Difficile essere ottimisti al termine del girone di andata. I bianconeri visti contro il Cittadella hanno confermato tutti i propri limiti tecnici e tattici. Centrocampo inesistente, attacco sterile, nessun tiro in porta, nessuna azione degna di nota per 96 minuti. Il Cittadella si è adeguato al non gioco dei ragazzi di Castori e non ha fatto molto di più se non fallire per due volte il generoso rigore concesso dall’arbitro Minelli di Varese e dal suo uomo al Var: Abbattista di Molfetta. L’Ascoli ha dato tutto, i calciatori non hanno lesinato impegno e corsa, ma molti di loro farebbero fatica a giocare anche in quarta serie. Mister Castori, nonostante tutto, ha fatto solo tre cambi facendo entrare l’ispirato D’Uffizi soltanto alla fine. La speranza è che la società già dal 2 gennaio metta mano al portafoglio.