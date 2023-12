Così il morale torna a terra dopo il successo col Catanzaro

La sconfitta di Pisa, oltre a mandare di traverso il Natale a tutti i sostenitori bianconeri, fa male per tanti motivi. Innanzitutto per il morale che aveva visto una bella iniezione di autostima proprio una settimana fa, quando i bianconeri erano riusciti a battere in casa il Catanzaro (1-0). In quel momento quarta forza del campionato. Nelle ore precedenti e successive all’epilogo dell’Arena Garibaldi dagli altri campi sono arrivate tante risposte negative. Tutto è girato male col pari del Lecco a Venezia (2-2) e le vittorie ottenute in trasferta soprattutto da Reggiana e Feralpisalò contro Sudtirol (2-3) e Sampdoria (2-3). L’organico del Picchio ancora una volta nel corso della ripresa si è confermato non in grado di consentire al tecnico Castori di lavorare al meglio per condurre i suoi verso il traguardo salvezza.