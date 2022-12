Da Collocolo a Caligara: i fedeli di Bucchi

La forza del gruppo. Tra chi ha convinto più e chi invece lo ha fatto meno, magari deludendo le aspettative di società e tifosi, sono stati 28 i nomi impiegati dal tecnico Cristian Bucchi in questa prima metà del campionato. Una prima parte di stagione che ha visto il Picchio chiudere il 2022 al nono posto con 25 punti in classifica ad una sola lunghezza di distanza dalla griglia playoff. Come già evidenziato, l’Ascoli finora ha potuto contare sull’onnipresenza del brasiliano Eric Botteghin (1.710’) che è stato anche l’unico giocatore di movimento di tutta la categoria a disputare tutte le 19 sfide andate finora in scena di volta in volta. Dietro di lui a piazzarsi sul podio degli elementi più presenti sono stati i centrocampisti Michele Collocolo e Fabrizio Caligara, capaci di totalizzare rispettivamente 1.492’ e 1.434’. Entrambi hanno collezionato 18 gettoni, però a fare una piccola differenza tra i due è stato il numero di presenze dal primo minuto. Sempre titolare il 23enne di Taranto, mentre il classe 2000 di Borgomanero è subentrato nel corso della ripresa nel match vinto 0-2 a Bari. A ciò va poi aggiunta qualche sostituzione che in alcune circostanze, rispetto al compagno di reparto, lo ha visto richiamato nella prima parte del secondo tempo. I mediani sono stati capaci di mostrare un buon rendimento anche negli ultimi trenta metri. Collocolo si è rivelato più cinico sotto porta con i 3 gol realizzati nelle gare vinte contro Ternana (2-1), Venezia (0-2) e Cosenza (1-3). Uno invece l’assist: quello offerto a Mendes per il momentaneo 2-0 sul Cagliari. Caligara invece è stato più abile nel calzare i panni di rifinitore. All’unica marcatura messa a segno a Bolzano (il momentaneo 1-2 sul Sudtirol) si sono aggiunti i 4 assist prodotti per i compagni di squadra: 2 offerti su corner a Botteghin e Collocolo contro la Ternana all’esordio in campionato; uno volto a servire Gondo sul pallonetto del momentaneo 1-2 di Palermo; l’altro sempre in grado di illuminare Collocolo nell’azione con cui a Cosenza poi è arrivato il definitivo 1-3. Tutti gli altri minutaggi dei bianconeri: Falasco (1.099’), Gondo (1.061’), Guarna (1.050’), Dionisi (940’), Bellusci (924’), Eramo (920’), Quaranta (918’), Simic (792’), Lungoyi (763’), Buchel (741’), Falzerano (705’), Donati (644’), Bidaoui (606’), Leali (540’), Giordano (493’), Mendes (425’), Adjapong (336’), Giovane (264’), Ciciretti (249’), Salvi (231’), Tavcar (180’), Baumann (120’), Palazzino (20’), Fontana (1’).

mas.mar.