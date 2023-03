Da Crociata a Strizzolo: i top del mercato

Il mercato di gennaio, ad alcuni club cadetti, ha fornito l’occasione per rinforzarsi con gli elementi necessari. Alzare il livello tecnico della squadra è stato l’obiettivo ricercato da tutti, anche se per qualcuno non è stato così. La Lega B attraverso un report ha diramato una graduatoria dei giocatori che sono riusciti ad andare in gol dopo il trasferimento nella nuova squadra. Tra questi c’è anche Forte, attaccante arrivato all’Ascoli dopo l’operazione con il Benevento. In bianconero lo squalo è andato in rete ben 2 volte. Il primo centro, all’esordio, è arrivato nel match casalingo con il Palermo. Il secondo, quello di Cagliari, invece aveva illuso tutti prima del crollo nella ripresa. Purtroppo in entrambe le occasioni sono arrivate le rispettive sconfitte per 2-1 e 4-1. Cambiare aria invece ha fatto davvero bene a Crociata del Cittadella che nel corso del girone di ritorno ha già trovato il gol ben 6 volte. La prima metà del cammino lo aveva visto indossare con sofferenza la maglia del Sudtirol. Squadra dove non era riuscito ad esprimersi al meglio con soltanto 5 presenze presenze e nessuna marcatura. Statistiche, come abbiamo detto, nettamente ribaltate in soli due mesi trascorsi in riva al Brenta. Nuova vita anche per Strizzolo che dopo il cambio di casacca è decollato con il Modena. Con i canarini il centravanti ha raggiunto quota 5 gol in 11 apparizioni. In precedenza le cose non erano girate al meglio a Perugia, dove con lo stesso numero di gare ne aveva trovati soltanto 3. Tra cui quello che costrinse l’Ascoli ad incassare il primo ko del campionato nel match perso 1-0 al Curi il 10 settembre 2022.

Questa la classifica completa stilata: Crociata (6 in 9 presenze, Cittadella), Strizzolo (5 in 11, Modena), Salcedo (2 in 5, Genoa), Esposito (2 in 5, Bari), Cissé (2 in 7, Sudtirol), Forte (2 in 7, Ascoli), Verre (2 in 7, Palermo), Maistrello (2 in 11, Cittadella). A seguire in gol per una sola volta: Aurelio (Palermo), Gargiulo (Pisa), Strelec (Reggina), Carboni (Venezia), Nainggolan (Spal), Zanimacchia (Parma), Pettinari (Benevento), Fetftzidis (Spal), Rodriguez Delgado (Brescia), Tutino (Palermo), Moreo (Pisa), Ambrosino (Cittadella), Marras (Cosenza), Baez (Frosinone), Donatello Azzi (Cagliari). Dai numeri fatti registrare sotto il punto di vista realizzativo emerge quanto sia stato il Cittadella a rinforzarsi di più con l’arrivo di Crociata, Maistrello e Ambrosino per un totale di 9 reti realizzate nel ritorno.

mas.mar.