Da Grassi a Vessella, pressing sull’Imolese

In attesa che la sessione invernale di calciomercato apra i battenti (Hotel Sheraton di Milano, dal 2 al 31 gennaio) e le trattative per l’acquisizione o i trasferimenti dei giocatori tornino a far sognare i tifosi, con qualche giorno di anticipo la Fermana inizia a stringere. Manovre minori, per ora, ma pur sempre da annotare specificando che per il sodalizio gialloblù quello che sta per iniziare non sarà il classico mercato di riparazione, bensì una sessione finalizzata a far quadrare il cerchio degli esuberi (previste le partenze di tanti under sino ad ora poco impiegati) ed apportare giusto qualche innesto, presumibilmente piccole correzioni per proseguire il cammino verso la salvezza egregiamente avviato dalla formazione allenata da Protti. Così, dopo aver monitorato le cantere del territorio, ecco approdare in maglia gialloblù Luca Romagnoli, esterno basso classe 2008 proveniente dal Montemilone Pollenza. Si aggregherà alla formazione U15 nazionale di mister Marcatili.

Quattro settimane di trattative, allora, anticipate di qualche giorno per permettere ai diretti interessati di fare tutte le valutazioni del caso. Intanto, canale aperto con la Sammaurese, squadra militante in Serie D (attualmente al 7° posto di una classifica che vede la seconda a sole tre lunghezze dai romagnoli) e sino alla passata stagione allenata proprio dall’attuale tecnico canarino. Con ogni probabilità, proprio i buoni uffizi di Protti (che deve aver relazionato la sua ex società sul valore di svariati talentini di scuola Fermana) porteranno a piazzare – al fine di vederli in campo con una sempre maggiore frequenza – almeno tre, se non addirittura quattro elementi sino ad oggi in ambito prima squadra. Scritto nei giorni scorsi delle attenzioni riservate dal sodalizio romagnolo nei confronti del 2004 Lorenzo Grassi (punta centrale che vanta tre gettoni in maglia gialloblù, due in campionato ed uno in Coppa), ecco che altri potrebbero seguirlo. A cominciare da tre classe 2003 come Manuel Vessella, mancino di ruolo esterno sinistro basso (due presenze, una in campionato ed una in Coppa, ma tanta esperienza accumulata proprio in quarta serie con la maglia dell’Arzignano, con la quale ha messo assieme 21 gettoni), per proseguire con Yassine Diouane, altro difensore, strutturato terzino destro classe 2003 e concludere con Mattia Cardinali, altro attaccante centrale di stazza e con pregressa esperienza in Serie D con la maglia del Castelfidardo (47 presenze e 10 reti in 2 stagioni). Discorso a parte per il centrocampista Filippo Lorenzoni, altro 2003 (una presenza): farà ritorno alla Pro Vercelli per poi essere girato in D (Samb e Livorno interessate: labronici favoriti).

Uberto Frenquellucci