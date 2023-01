Da Iliev a Baumann, quanti esuberi L’Ascoli adesso prova a piazzarli

Favorire le uscite e poi puntellare l’organico con pochi arrivi. Le attenzioni dell’Ascoli in questa sessione di mercato invernale, nella prima fase della finestra di trattative, restano focalizzate sulle cessioni. Sono tanti i nomi che il club sta cercando di sistemare per poi liberare i posti utili ad accogliere gli eventuali rinforzi.

I profili che non rientrano più nei piani tecnici della società restano Iliev e Fabbrini. Per il centravanti il direttore sportivo Valentini sta sviluppando una trattative con un club bulgaro di massima serie. Nessuna prospettiva per il trequartista 32enne che continua a restare sul groppone in virtù di quel vincolo contrattuale che però terminerà il prossimo 30 giugno.

Ai due tesserati potrebbero aggiungersi lo statunitense Fontana, Salvi e Baumann. Si sta cercando di cedere il 23enne del Delaware in C per consentirgli di fare minutaggio. L’esperto terzino destro invece sarebbe finito nel mirino del Sutditol di Bisoli. Gli altoatesini stanno cercando un nome del suo calibro per avere più soluzioni in grado di poter essere adoperate sulla corsia di destra. Ci sono richieste dall’Italia e dall’estero anche per il portiere Baumann. L’elvetico è arrivato sotto le cento torri nel mese di settembre e ha fatto il suo esordio dopo pochi giorni scendendo in campo a Perugia nel match perso 1-0. Gara in cui è arrivato il primo ko dell’Ascoli di Bucchi in questo campionato. Il club di corso Vittorio ha deciso di tesserarlo dopo il brutto infortunio occorso a Leali.

Quest’ultimo, dopo aver ricevuto l’apprezzamento del Pisa, sarebbe finito anche tra gli obiettivi della Reggina che è alla ricerca di un valido profilo a cui affidare la difesa dei pali. Un altro nome in uscita che fa gola a molti resta indubbiamente il profilo di Soufiane Bidaoui, elemento rivelazione a suon di giocate devastanti nel corso del girone di ritorno della passata stagione, ma allo stesso tempo in grado di steccare clamorosamente nell’attuale cammino. Nonostante le tante occasioni a lui offerte dall’attuale tecnico Bucchi. Sulle tracce del marocchino si era inizialmente mosso il Modena, club alla ricerca di profili offensivi sui quali fare affidamento per cercare di raggiungere quanto prima il mantenimento della categoria.

Oltre a quello dell’estroso esterno sinistro del Picchio ai gialloblù piace molto anche il nome di Strizzolo del Perugia, giocatore però dalle caratteristiche differenti. Nelle ultime ore proprio quest’ultimo avrebbe ottenuto maggiori consensi all’interno dei vertici societari dei canarini. Bidaoui però piace molto anche al Benevento. Qui il diesse Foggia, ex bianconero, sta lavorando per rifondare quasi completamente il reparto d’attacco. E nella lista dei papabili arrivi c’è anche il 32enne bianconero.

Massimiliano Mariotti