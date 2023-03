Da Palazzino a Giovane, la linea verde

Il convincente cammino dell formazione Primavera di Nino Nosdeo e la crescita di alcuni giovani già nel giro della prima squadra come Palazzino e Re, stanno creando in alcuni tifosi il desiderio di vederli guocare in serie B al posto di chi in questo momento non appare in grande forma. Certo la rosa così ampia dell’Ascoli e soprattutto una classifica non certo tranquilla, non lasciano grande spazio alle sperimentazioni. Ma un tocco di freschezza, di gioventù e di brillantezza dopo aver visto la prova contro il Venezia probabilmente ci vorrebbe, soprattutto alla luce dei consensi che i ragazzi della ‘cantera bianconera’ stanno riscuotendo lontano dalle Cento Torri. È notizia di ieri del premio vinto da Palazzino mentre Samuel Giovane è stato nuovamente convocato nella Nazionale Under 20. Il Comune di Castiglion Fiorentino ha organizzato per stasera alle ore 21 al Teatro ’Mario Spina’, il Gran Gala dello Sport, giunto alla sesta edizione. Sarà consegnato il ’Premio Paolo Rossi’ a Filippo Palazzino, che lo ritirerà insieme al presidente Carlo Neri. La serata è organizzata in collaborazione col Premio Internazionale Fair Play Menarini e con il patrocinio del Coni e della Lega Serie B. Sportitalia trasmetterà l’evento.

Nuova convocazione in Nazionale Under 20 poi per Samuel Giovane, che risponderà alla chiamata del tecnico federale Carmine Nunziata per la disputa di due match del Torneo Elite: Norvegia-Italia, in programma giovedì alle 18 allo stadio ’SR Bank Arena’ di Stravanger ed Italia-Germania di lunedì allo stadio ’Lungobisenzio’ di Prato (calcio d’inizio alle ore 15). Il ventenne centrocampista dell’Ascoli tornerà a disposizione di mister Roberto Breda per l’allenamento di martedì 28 marzo, nella settimana che porterà alla partita interna contro il Brescia. In attesa di conoscere le avversarie del girone della fase finale del Mondiale Under 20 in programma in Indonesia – il sorteggio è previsto per il 31 marzo –, la Nazionale Under 20 si prepara ai primi impegni ufficiali del 2023. Giovedì 23 alle 18 a Stavanger contro la Norvegia e Lunedì 27 alle 15 allo stadio ‘Lungobisenzio’ di Prato (diretta streaming su figc.it) contro la Germania, gli Azzurrini guidati da Carmine Nunziata giocheranno le ultime due partite del Torneo 8 Nazioni. Dopo la sconfitta arrivata nel giugno scorso nella gara d’esordio contro la Polonia, l’Italia ha vinto le successive tre partite tutte con lo stesso punteggio (2-1) contro Portogallo, Romania e Repubblica Ceca.

Valerio Rosa