Da Renzi a Lulli, il pagellone della Samb

Si chiude il 2022 ed è tempo di bilanci. Sarà magro, perché i tempi sono quelli che sono. Ma nel fango si trova anche qualche pepita.

Alfonsi 7 Sante Alfonsi si è guadagnato l’affetto della sua gente. Lo ha fatto in campo, e lo ha fatto fuori.

Renzi 1 Proviamo a trovare un momento, uno solo, di trasparenza. Una buona operazione, un risultato degno di nota. Ci proviamo davvero e segnaliamo il mercato invernale 2021, con gli arrivi di Fall, Cardella e Conson. E poi un’intervista a Vera Tv la scorsa primavera, in cui Renzi parlò della grana rimborsi con le lacrime agli occhi. La ricerca, però, fallisce subito: il mercato del 2021 è, appunto, del 2021, e non rientrerebbe nel bilancio di quest’anno. Cerchiamo di essere buoni e ce lo infiliamo (Conson, d’altronde, arrivò lo scorso gennaio): bene, le trattative furono un disperato tentativo di riparare i disastri della campagna acquisti precedente. L’intervista a Vera Tv: Renzi, molto emozionato, disse che i rimborsi non sono stipendi e aveva tempo per pagarli. Nessun problema economico, dunque, tesi ribadita nella conferenza stampa di novembre. Tutte accuse ingiuste, aveva ragione lui. Come ce l’aveva sulla compensazione dei crediti Iva, come l’ha avuta sul campo con squadre saltate già a metà campionato, come l’aveva quando ha sbraitato — trattenuto — contro l’arbitro di Samb - Matese, come l’ha avuta pagando in ritardo Antonioli, cosa che è costata un’inibizione di 9 mesi, un punto di penalizzazione e l’impossibilità di essere ripescati per tre anni. In definitiva, come è apparso nella conferenza stampa di novembre, una città intera è cieca, ottusa, incapace di vedere una strada che è — e sarà — lastricata di successi. Tutti evidenti. Per un uomo solo.

Lulli 7 C’è un capitano.

Angiulli 5 C’era un capitano.

I tifosi 8 Sono stati pazienti. Lo sono ancora molto. Alla fine, dopo due anni di disastri, è iniziata una contestazione naturale, che non è mai andata oltre il terreno di gioco. Dopo il caso Cozzella, la Nord ha diramato un comunicato perfetto, e in un passaggio si legge: "I presidenti come Renzi li conosciamo bene, perché purtroppo non è che l’ultimo di una lunga lista, con la colpa ancora più grave di avere allontanato e fatto disinnamorare troppi tifosi, proprio nell’anno del centenario. La nostra fiducia se l’è già giocata, ma questo abbiamo avuto modo di dirglielo già di persona: per il bene della Samb, ci auguriamo si decida presto a liberarla". Ecco, il crimine è doversi sentire orgogliosi dei propri concittadini quando si vedono gruppi di adolescenti che ancora seguono i colori rossoblù dopo trent’anni di "presidenti come Renzi". Avremmo voluto che fosse normale vedere giovani tifosi al Riviera, e invece ci ritroviamo a pensare che sia eccezionale.

Visi 7 Un tifoso crede e ama. Visi prima ama, poi crede.

Pierluigi Capriotti