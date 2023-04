Da Vivarini al miracolo Sottil Ascoli a caccia di un’altra salvezza

L’Ascoli si prepara al grande appuntamento. L’epilogo stagionale è ormai ad un passo per gli uomini di Breda che nel confronto di lunedì col Pisa (avvio alle 15) potranno chiudere definitivamente la pratica salvezza. Un traguardo da tagliare in anticipo come in poche altre circostanze. Fu così nella stagione 2018-19, la prima con il patron Pulcinelli alla guida del club bianconero. Qui la formazione di Vivarini centrò il mantenimento della categoria 5 giornate in anticipo, col successo in casa sul Venezia (1-0), per poi andarsi a giocare a Cittadella la possibilità di rincorrere i playoff alla 35esima. Il match del Tombolato terminò 2-2 nonostante il doppio vantaggio del Picchio. E lì di fatto la stagione si chiuse al definitivo 13esimo posto. Più tormentate le salvezze delle stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Nel primo caso Dionigi riuscì a compiere un vero miracolo restando col fiato sospeso fino all’ultimo istante dell’ultima gara persa malamente in casa per 4-2 col Benevento già promosso in A da settimane. Nel secondo invece gli arrivi di Polito e Sottil fecero sembrare semplice un discorso in realtà molto più complicato. Nonostante i 6 punti in classifica ottenuti a Natale, la squadra mostrò un’inversione di tendenza netta con un ritmo da promozione in massima serie. Alla fine i 44 mattoni complessivi, eretti uno sopra l’altro, consentirono di condurre la nave in porto alla penultima giornata con il 2-0 interno inflitto al Cittadella. Tre punti in grado di escludere anche lo spareggio playout contro il Cosenza, scivolato a 9 lunghezze e quindi condannato alla retrocessione diretta.

Dopo il sogno playoff della passata stagione si è tornati a parlare di mantenimento della categoria nell’attuale torneo. Tanti i cambi d’umore improvvisi manifestati da un Picchio, capace di alternare gare esaltanti a prestazioni deludenti. A consentire di avere tra le mani il match ball per chiudere il cerchio sono state le scie positive fatte registrare: 3. In queste il numero massimo di risultati utili consecutivi portati a casa dall’Ascoli è stato sempre di 4 al massimo. Avvio positivo nelle prime giornate che videro Bucchi conquistare 8 punti in 4 gare contro Ternana (2-1), Spal (1-1), Palermo (2-3) e Cittadella (0-0). Tra la metà di ottobre e gli inizi di novembre le cose andarono addirittura meglio con ben 10 punti sempre in 4 sfide: Bari (0-2), Cagliari (2-1), Venezia (0-2) e Brescia (1-1). Con l’arrivo di Breda arrivò immediata la sterzata decisiva con ancora 10 punti nelle prime 4 uscite. Successi di ‘corto muso’, tutti per 1-0, contro Perugia, Parma e Modena, intervallati dal pareggio interno col Benevento (0-0).

Grazie ai tre filotti spalmati nel corso dei mesi fluttuare a metà classifica così non si è rivelato eccessivamente complesso. Adesso però serve la parola fine e magari perché non dare vita alla quarta scia.

