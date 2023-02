Dai casi Buchel e Bellusci a Bidaoui: tutti gli errori dell’allenatore

Mister Bucchi è arrivato al capolinea. L’avventura del tecnico nato a Roma, ma residente da sempre a Grottammare è finita ieri pochi minuti dopo il triplice fischio della signora Ferrieri Caputi, arbitro del match contro il Cittadella. Questo il comunicato ufficiale del club di Corso Vittorio Emanuele: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Cristian Bucchi e i suoi collaboratori. Il Club bianconero saluta Mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali". Probabilmente non sarebbe bastato neanche il pareggio a salvare la panchina dell’allenatore dell’Ascoli, ma il pesantissimo 3-0 subito senza fare neanche un tiro in porta è suonato come un inevitabile epilogo dell’avventura tra le Cento Torri. Il quarantacinquenne tecnico bianconero lo scorso 17 Dicembre aveva prolungato il suo contratto fino al 30 Giugno 2025 (anche se sembra che non sia stato depositato in Lega). Paga gli 8 punti conquistati (con una sola vittoria a Cosenza) nelle ultime 12 partite e soprattutto il solo punto conquistato nel girone di ritorno (1-1 a Ferrara contro la Spal) a differenza degli otto messi in cascina nelle prime quattro giornate del girone ascendente. Quello però che mister Cristian Bucchi non è riuscito proprio a fare è stato tenere unito lo spogliatoio. Troppi malumori, troppi calciatori scontenti, cattiva gestione degli uomini simbolo a partire dal capitano Federico Dionisi spodestato già nel ritiro estivo. Ma non solo. Il caso Buchel, prima capitano e poi messo sul mercato e di nuovo reintegrato a furor di popolo, il caso Bellusci dichiarato fuori forma, l’aver fatto giocare il portiere Baumann con un solo allenamento fatto con i compagni e, soprattutto, il mancato utilizzo di Soufiane Bidaoui ceduto poi alla capolista Frosinone, hanno logorato non solo lo spogliatoio ma anche la tifoseria. Cristian Bucchi in realtà non è stato mai amato. Anche a causa di un eccessivo pregiudizio nei suoi confronti, non gli è stato perdonato nulla. Lo hanno definito presuntuoso, limitato tecnicamente, incapace di costruire un rapporto umano con i calciatori e con l’ambiente, e soprattutto è stata messa in evidenza la sua assoluta mancanza di dare alla squadra una identità nella costruzione del gioco e della fase offensiva. Il fatto di allenarsi solo un paio d’ore la mattina, facendo colazione e pranzo tuti insieme in gruppo, ha poi riportato alla memoria quel ‘Metodo Maresca’ che si è rivelato già fallimentare in passato. Un allenatore che la scorsa estate dopo l’addio di Sottil era stato fortemente voluto dal direttore sportivo Marco Valentini e che anche ieri è finito nel mirino della contestazione dei 139 tifosi arrivati allo stadio ‘Tombolato’ di Cittadella. Valentini ha difeso fino alla sfinimento l’operato del tecnico che aveva scelto puntando sulla sua voglia di riscatto dopo annate complicate fatte di esoneri e di difficoltà. Valentini con la fine del calciomercato di riparazione e con l’esonero di mister Bucchi, potrebbe aver esaurito il suo compito all’interno dell’Ascoli Calcio e chissà che non arriverà anche ad annunciare le sue dimissioni. Oggi di certo se ne saprà di più.

Valerio Rosa