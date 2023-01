Dai rumors arriva il nome di Cangiano

Le uscite bloccano momentaneamente il mercato invernale dell’Ascoli. Il direttore sportivo Marco Valentini continua il difficoltoso lavoro finalizzato a favorire la partenza degli elementi da tempo finiti ai margini della rosa e di quelli che in questa prima metà della stagione non sono riusciti a convincere tecnico e società. Sono vari i volti che potrebbero lasciare i colori bianconeri nel corso dei prossimi giorni. Su questo fronte si sta cercando di velocizzare i tempi per poi sbloccare la possibilità di intavolare trattative volte a puntellare l’attuale organico. Le prime schermaglie hanno visto accostati al Picchio alcuni nomi soprattutto legati al reparto d’attacco. Qui la parte di Bidaoui andrà a liberare una casella all’interno della lista giocatori over. Attualmente qualche club si è mostrato interessato al marocchino ma nessuna delle ipotesi affrontate è finora decollare davvero. Un pensiero iniziale ce lo aveva fatto il Modena e qui l’eventuale contropartita tecnica sarebbe stata il terzino sinistro Paulo Azzi che però nelle ultime ore è finito ad un passo dal Palermo. L’attaccante esterno piace anche al Benevento dove il diesse Pasquale Foggia sta letteralmente stravolgendo il reparto offensivo dopo gli scarsi risultati ottenuti nel corso del girone d’andata. Difficile ma non impossibile la pista Simy, nome che piaceva all’Ascoli già nella scorsa estate. Il nigeriano potrebbe finire all’estero dopo i mesi deludenti trascorsi nella terra del Sannio. Il Picchio resta ugualmente alla finestra in attesa di capire come si evolveranno le cose. Sondaggi e scambio di contatti invece per Pettinari della Ternana. La Reggina nella giornata di ieri ha deciso di rompere gli indugi e farsi avanti per il centravanti Coda, nome che finora con la maglia del Genoa non è riuscito a convincere la piazza. Complicata anche la pista che potrebbe portare al ritorno di Tsadjout all’Ascoli Su di lui avrebbe messo gli occhi la capolista Frosinone. A proposito di ritorni alcuni rumors hanno avvicinato il nome di Cangiano ai colori bianconeri. La giovane promessa di proprietà del Bologna non è riuscito a trovare spazio a Bari e nei prossimi giorni rientrerà ai felsinei dopo il prestito accordato per poi essere dirottato in un altro club di B. Due stagioni fa a portarlo ad Ascoli fu l’allora direttore sportivo Ciro Polito. Anche Cangiano contribuì alla conquista della salvezza partendo spesso dalla panchina. Chiuse la sua esperienza con 25 presenze e il gol che lanciò il sorpasso sulla Reggina nel match vinto 2-1 al Del Duca il 4 gennaio 2021.

mas.mar.