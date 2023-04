Dai tifosi Bayern a Mancini, auguri speciali

La società rossoblù ha celebrato i suoi cent’anni con un video sui social che ripercorre la storia del club con le animazioni di Camilo Trincia e i testi di Gianni Schiuma e Marco Orazi. Sempre sul canale della Samb, anche il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha salutato i cent’anni dei rossoblù, come lo hanno fatto anche Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport con due speciali, sia online che sull’edizione cartacea (nel caso del Corriere). Anche il gruppo di tifosi del Bayern Monaco, Schickeria, ha celebrato i cent’anni della Samb (l’amicizia tra le due tifoserie è nata quasi venticinque anni fa, quando i bavaresi giunsero a San Benedetto al seguito della squadra per un’amichevole con la Juventus). I biancorossi hanno esposto uno striscione nella loro curva dell’Allianz Stadium con la scritta: "100 anni di storia burrascosa, come le onde del vostro mare splendido. Avanti magica Samb, torna grande!".