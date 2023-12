Dal Casms ancora nulla sul fronte biglietti. Ma la prevendita dovrebbe partire oggi

Prima mercoledì, poi giovedì mattina, infine ieri pomeriggio alle 16,30. La riunione del Casms, Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che doveva decidere sulle disposizioni per la gara tra Samb e Atletico Ascoli è diventata quasi un giallo. A ieri sera, alle 19 passate, non si aveva ancora alcuna notizia. Dopo che l’Osservatorio del Viminale ha sospeso la prevendita dei biglietti, rinviando la valutazione dei rischi legati all’incontro di domenica al Riviera, al Casms, nei giorni scorsi, si era ipotizzato che venisse vietata la trasferta ai residenti di Ascoli e nei comuni vicini. La Samb ha atteso tutto il pomeriggio per capire come muoversi. Un atteggiamento ingiustificato da parte degli organi competenti. A questo punto la prevendita non potrà partire prima di questa mattina.