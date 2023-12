De Angelis carica la Samb dopo il primo ko: "Non temo contraccolpi, squadra in palla"

"E’ una sconfitta che fa male. Dispiace perché volevamo allungare l’imbattibilità e per i tifosi che ci hanno seguito numerosi a Campobasso. Siamo dispiaciuti e arrabbiati ma non temo contraccolpi, non vedo una Samb in difficoltà". La battuta d’arresto di Campobasso per la Samb che comunque resta la capolista del girone non inficerà sul proseguo del campionato. Ne è certo il ds rossoblù Stefano De Angelis che trae tanta sicurezza dalla prestazione della squadra in Molise. Ha ragione, per quanto i tre punti siano rimasti al Campobasso, al confronto diretto non si può dire che si sia vista in campo una supremazia da parte dei molisani. Se il direttore di gara avesse assegnato il rigore su Alessandro, forse si starebbe a parlare di un’altra gara con la Samb che comunque ha mantenuto il pallino del gioco per tutto l’incontro. La Samb, però, si è fatta beffare ancora in zona Cesarini, come con Avezzano e Chieti. "Siamo scesi in campo con la personalità giusta – ha proseguito De Angelis -, su un campo difficile. Ci è mancata un po’ di incisività, però la prestazione della squadra è stata solida e importante. Potevamo far male e non lo abbiamo fatto, non stiamo a recriminare sul rigore che era netto, siamo stati puniti sull’unico episodio a loro favore, hanno fatto anche un bel gol, e poi non abbiamo avuto il tempo di rimediare. Qui dobbiamo sicuramente migliorarci, ci rimbocchiamo le maniche per ripartire".

La forza della Samb si vedrà ora nella reazione alla prima sconfitta?

"Anche se avessimo pareggiato, comunque domenica saremmo scesi in campo per vincere. Abbiamo subito una sconfitta che poteva essere evitata, la rabbia dovrà spingerci a fare ancora meglio".

Ora testa all’Atletico Ascoli…

"Assolutamente sì, non perdiamo certezze, il percorso che dobbiamo fare non cambia con una sconfitta. Domenica prossima giochiamo in casa, ogni partita è un banco di prova, la Samb deve sempre dimostrare che c’è e puntare sempre al massimo".

Sarà o il Campobasso la diretta concorrente per la corsa promozione?

"In corsa ci sono le squadre che si ipotizzavano alla vigilia del campionato, noi abbiamo affrontato tutti gli scontri diretti fuori casa, ma queste squadre devono venire a San Benedetto, il mercato cambierà gli scenari, c’è da stare attenti e rispettare tutti ma non temere nessuno, il campionato è lungo, c’è da lavorare, noi ripartiamo più forti di prima".

Il mercato?

"Stiamo alla finestra, nel frattempo cerchiamo di tesserare, in settimana, Moussa Touré, centrocampista del 2005)".

Ieri, invece, il presidente Vittorio Massi è stato impegnato nella riunione federale per le società di D, all’Holiday Inn Rome- Eur Parco Dei Medici, dove si è deciso di impiegare tre under, piuttosto che quattro, nel 202425 e 202526.

s. v.