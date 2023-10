De Angelis carica la Samb: "La squadra c’è ed è forte"

"La delusione c’è ma per il risultato. A livello di prestazione non c’è davvero nulla da recriminare. Non abbiamo subito nulla, gli episodi non girano a nostro favore, significa che dobbiamo fare ancora di più". Il ds Stefano De Angelis è certo della forza della squadra che ha costruito e il pari contro il Fano non ha scalfito questa consapevolezza. "A mio avviso vista la prestazione, abbiamo dimostrato ancora una vota di essere squadra. L’errore fatto ad Avezzano è stato quello di non chiudere la partita, con il Fano di non sbloccarla prima". Cosa non ha funzionato contro il Fano?

"In realtà ci è mancato solo il gol, i rigori si sbagliano alla fine, non è colpa di nessuno, la prestazione c’è stata, abbiamo creato occasioni, penso che siamo sulla strada giusta".

Insomma non c’è nessun caso Danilo Alessandro?

"Assolutamente no. La settimana scorsa aveva dato il là alla rimonta ad Avezzano, domenica contro il Fano non è stato preciso ma le occasioni le ha avute, i rigori si sbagliano, fa parte del calcio. Non c’è nulla da recriminare. La Curva, poi, ha applaudito, quindi penso abbia apprezzato la prestazione, noi cerchiamo sempre di fare la nostra partita, lo faremo anche domenica prossima contro il Vastogirardi". Che avversario troverà la Samb?

"Hanno preso 5 gol in casa nell’ultimo turno quindi suppongo vorranno rifarsi. Non sarà una gara aperta come quella di Avezzano, dovremo essere bravi noi a farla girare a nostro favore. Giocano su un campo piccolo e sintetico".

La Samb, invece, con quale spirito affronterà la partita? "Punteremo a recuperare ciò che abbiamo lasciato indietro. Al di là dei risultati, avremmo meritato sicuramente più punti. Alla fine non abbiamo mai subito le avversarie. Fin qui abbiamo preso tre gol, uno su rigore, un autogol e un contropiede, tutto questo la dice lunga sulla compattezza della squadra. Dovremmo essere più cinici e metterci un pizzico di rabbia in più. Non dobbiamo perdere certezze, il campionato è lungo, i momenti difficili ci saranno ma stiamo dimostrando di essere forti"

Manca l’ufficialità da parte della Prefettura di Isernia ma sicuramente la trasferta di Vastogirardi sarà vietata ai residenti nel Piceno. Sarà strano giocare senza il pubblico rossoblù?

"Per come ci hanno abituato in nostri tifosi sì. Loro rappresentano la nostra arma in più. Cercheremo di fare del nostro meglio per regalare loro una soddisfazione, così da ritrovarli numerosi in casa alla prossima partita". Ieri la ripresa degli allenamenti per la Samb. Per Sbardella, alle prese con uno stiramento, ancora terapie. Non ci sarà domenica contro il Vastogirardi.

