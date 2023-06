Del Duca, restyling e corsa contro il tempo L’Ascoli sceglie il Dall’Ara come alternativa

Corsa contro il tempo per completare i lavori previsti allo stadio Del Duca in vista del prossimo campionato di serie B dell’Ascoli, il 27esimo della storia per i bianconeri. Nella giornata di ieri i vertici di corso Vittorio hanno comunicato di aver regolarmente presentato la domanda di ammissione al prossimo torneo cadetto. Ora, entro martedì 27, la Lega B dovrà certificare alla Covisoc il rispetto dei termini previsti e della documentazione presentata da tutte le venti partecipanti. Nella documentazione inoltrata è stato indicato il Dall’Ara di Bologna come impianto alternativo per ospitare le prime partite casalinghe del Picchio, nella remota ipotesi in cui i lavori effettuati dal comune non dovessero essere terminati in tempo per l’avvio del campionato. Cosa che non dovrebbe riservare sorprese data l’ultimazione prevista al massimo entro il 10 di agosto. Esattamente 9 giorni prima dell’avvio ufficiale del torneo cadetto. "L’Ascoli Calcio ha presentato la domanda di ammissione al campionato serie B 2023-2024 – si legge nella nota - corredata della documentazione richiesta, compresa quella attestante il pagamento degli emolumenti a tesserati, dipendenti e collaboratori. Grazie all’interessamento e al lavoro del sindaco Marco Fioravanti, che, insieme alla società bianconera, si è mosso in prima persona con le forze istituzionali di Bologna – a partire dal Primo Cittadino Matteo Lepore – e i rappresentanti del club emiliano, l’Ascoli Calcio ha indicato formalmente quale impianto alternativo allo stadio Del Duca il "Renato Dall’Ara" di Bologna: si tratta di un adempimento necessario per provvedere all’iscrizione al campionato, dal momento che ad oggi nello stadio cittadino sono in atto alcuni interventi straordinari di adeguamento dell’impianto di illuminazione alle nuove normative, nonché il rifacimento del manto erboso e l’implementazione dell’impianto di irrigazione. I lavori termineranno entro la prima decade di agosto, pertanto non sarà necessario disputare alcuna partita lontano dal Del Duca. L’Ascoli Calcio intende ringraziare tutte le forze istituzionali di Bologna e Ascoli Piceno per la disponibilità accordata, nonché il sindaco di Bologna Matteo Lepore e l’amministratore delegato del club emiliano, dottor Claudio Fenucci, e il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti per essersi adoperati in sinergia col club bianconero". Il Picchio che ha annunciato il suo nuovo tecnico Viali, avrà ancora due settimane di apparente riposo per poi iniziare a fare sul serio.

Il primo luglio, giorno che aprirà ufficialmente i termini della prossima sessione di mercato estivo, consentirà all’allenatore milanese di potersi sentire a tutti gli effetti alla guida dei bianconeri. Nella prima settimana di luglio è previsto anche il raduno della prima squadra. Venerdì 30 giugno al Grand Hotel di Rimini, invece, ci sarà il gran galà di apertura delle trattative organizzato da Master Group Sport e dall’associazione italiana direttori sportivi. Lunedì 3 Viali sarà ufficialmente presentato alla piazza ascolana. Dopo i primi giorni di test e visite la squadra dal 16 aò 29 luglio raggiungerà Cascia (hotel La Reggia) per il consueto ritiro. Il primo impegno ufficiale è quello che vedrà l’Ascoli di scena al Bentegodi contro il Verona con orario ancora da definire (12 o 13 agosto). Sabato 19 il via ufficiale del campionato con l’open day di venerdì 18. La stagione del Picchio è pronta a decollare.

Massimiliano Mariotti