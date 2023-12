Deve esserci qualcosa in Serbo. Le due certezze su cui puntare

Dopo la sconfitta di Modena di inizio stagione, parlammo di una fastidiosissima sensazione ’stile Ascoli di Tesser’ che aleggiava sulla nostra testa e, di conseguenza, sulla nostra tastiera. Bene, oggi che il girone di andata è finito, vogliamo rischiare tutto, come quando hai il sette in mano e chiedi carta sperando di fare il legittimo: il Picchio di Castori non è uguale a quello che retrocesse dalla serie A ormai 15 anni fa. Può farcela. Deve farcela. Ci sono due certezze: ha messo a posto gran parte della fase difensiva e sa benissimo di che giocatori ha bisogno. Una speranza? Che oltre a parare i rigori, il signore col numero 2 apra la sua rubrica e presenti il fogliettino in Corso Vittorio (o a Roma). Serve gente come lui per salvare il Picchio. Gente che abbia in ’Serbo’ calcio offensivo vero, giocate dolci ma letali. Avete capito...