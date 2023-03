Dionisi: "Ci prendiamo le nostre responsabilità Daremo l’anima per uscire da questa situazione"

Volti cupi nel dopo gara. A metterci la faccia dopo un’altra preoccupante débacle sono stati Federico Dionisi ed Eric Botteghin. Il terzo crollo consecutivo ha riaperto degli scenari che sembravano essere stati definitivamente superati. "Siamo mancati soprattutto nella consapevolezza che, quando non si può vincere, non si deve perdere – commenta il centravanti –. Ci prendiamo le nostre responsabilità. Dobbiamo reagire, dobbiamo fare di più. Questa partita la dovevamo portare a casa. Loro ci hanno messo quel pizzico di voglia in più per riuscire a portarla a casa. Eravamo in crescita e adesso invece abbiamo incassato tre sconfitte. C’è la sosta dobbiamo lavorare, solo così ne possiamo uscire fuori. Sono sicuro che ricompattandoci possiamo raggiungere prima possibile la salvezza. Siamo tornati lì ed è solo colpa nostra. Daremo l’anima per uscire da questa lotta. Problemi sotto porta? I numeri parlano da soli. Lascio la tattica e i moduli al mister. Dico solo che mancano 8 partite. Se facciamo gol da calcio d’angolo va bene uguale. Anche stavolta abbiamo creato troppo poco. Il filo in questo campionato è molto sottile. Ci ritroviamo a lottare per la salvezza e adesso è questo l’obiettivo della vita. Non possiamo abbatterci, ma dobbiamo rialzare la testa e migliorare gli aspetti che servono. La classifica oggi dice che siamo a 3 punti dalla retrocessione. Ci sarà questo difficile scontro diretto on il Brescia. Dovremo lottare fino alla fine". Alle sue parole hanno fatto eco quelle del brasiliano: "Sono preoccupato perché dopo essere usciti da una situazione negativa ora ci troviamo di nuovo lì. Sul gol del Venezia ci sono stati diversi errori. Abbiamo sbagliato, ma è difficile parlare adesso. Non stiamo facendo più gol sui calci piazzati, i movimenti non stanno funzionando. Deve esserci un miglioramento anche qui".

mas.mar.