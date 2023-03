Dionisi: "Il gol mi manca tanto A Venezia una grande battaglia"

Federico Dionisi ha fame di gol. Il digiuno dell’esperto attaccante dell’Ascoli va avanti da oltre quattro mesi. In questa settimana che condurrà i bianconeri alla sfida di sabato col Venezia (avvio alle 14), il bianconero ha voluto parlare del momento che sta vivendo la squadra. La sua ultima rete realizzata con il Picchio resta quella inflitta proprio ai lagunari in occasione del match d’andata. "Dobbiamo pensare a una partita per volta – commenta il centravanti –, la più importante è quella col Venezia. Sarà una grande battaglia e dobbiamo farci trovare pronti. Affronteremo un avversario dotato di grandi qualità. Saremo chiamati a prestare un’attenzione alta nell’arco di tutti i 90 minuti, mettendo in campo voglia e intensità per uscire da questa gara forti di un risultato. Oltre che esprimendo una forza di squadra".

"Riuscire a far bene in casa nostra – spiega ancora Dionisi – ci renderebbe più orgogliosi. Non dobbiamo disperdere energie pensando al lungo termine e al match col Brescia. Vogliamo ottenere il massimo nella sfida col Venezia, poi ci sarà la sosta e avremo tutto il tempo per lavorare alla quella successiva. Il gol mi manca tanto, purtroppo ho avuto a che fare con un po’ di problemi fisici. Non vedo l’ora di sbloccarmi per un discorso di squadra, non per me stesso. Abbiamo ottenuto risultati anche senza i miei gol e sono contento di questo".

"Chiaro – riflette ancora Dionisi – che per un attaccante il gol è ossigeno e a me comincia a mancare. Non mi pesa, ma è forte la voglia di tornare a dare il mio contributo con qualche rete in più". Il clamoroso crollo nella ripresa di Cagliari resta purtroppo vivo. L’obiettivo del gruppo è dimenticare quanto prima ciò che è accaduto all’Unipol Domus".

"A Cagliari abbiamo commesso un errore – prosegue –. Il campionato ci ha insegnato che non possono esserci cali di concentrazione e non puoi accontentarti di giocare bene solo una parte di gara. Con Bari e Cagliari, due squadre di grande qualità, non ci possiamo accontentare di mezz’ora o di un tempo fatto bene. Vanno tenuti alti concentrazione e livello di attenzione per tutti i 90’ perché può capitare che l’avversario possa metterti sotto. È questo l’aspetto che ci ha dato più fastidio e sul quale dobbiamo lavorare maggiormente. Non possiamo accettare di prendere quattro gol in un tempo. Bisogna invertire la rotta e capire che questo è un campionato in cui non si può mollare di un centimetro".

Il torneo cadetto si avvia verso la caratteristica e infuocata volata finale. Di giornata in giornata saranno ancora tante le sorprese. "Il campionato è così difficile che se lo sottovaluti, anche solo per un momento, rischi di restare sotto. Questo è ciò che sta accadendo a tante squadre. La cosa più intelligente da fare è giocare sempre con la stessa intensità e la voglia di ottenere punti".

Massimiliano Mariotti