Dionisi pronto a tornare dal primo minuto

Il Braglia costituirà lo scenario di quella che sarà un’altra sfida delicata per il Picchio nella corsa per la salvezza. A Modena il tecnico bianconero e i suoi uomini saranno chiamati ad affrontare la seconda di tre gare in otto giorni. Una scia ravvicinata che ha messo a dura prova l’Ascoli e il suo prossimo avversario. Non a caso ancora una volta saranno parecchie le defezioni che i due allenatori saranno chiamati a fronteggiare. Nella scelta della formazione titolare il tecnico trevigiano dovrà ridisegnare la linea difensiva dopo gli infortuni occorsi ad Adjapong e Bellusci. Il laterale destro resterà in infermeria per i problemi muscolari accusati nella ripresa del match col Benevento, mentre il centrale difensivo ha rimediato una microfrattura all’osso cuneiforme del piede. Le scelte per rimpiazzarli dovrebbero rispettivamente cadere su Donati e Simic. Proprio il croato è in vantaggio nel ballottaggio con Quaranta. Il terzetto mediano resterà lo stesso. Ciò che potrebbe cambiare invece è il solito tandem d’attacco. Le buone notizie qui potrebbero essere quelle legate ai possibili rientri dal primo minuto di Dionisi e Gondo.

Sulla sponda gialloblù l’ex Tesser spera di riprendere la marcia dopo la battuta d’arresto di Reggio Calabria. "Il turno infrasettimanale è abbastanza insolito quest’anno ma tutte le squadre sono abituate a gestire gli impegni ravvicinati – ha commentato il timoniere dei canarini –. C’è meno tempo per recuperare e preparare le partite ma saremo pronti. Dobbiamo fare punti. Li dobbiamo fare sempre, ma visto che ragioniamo gara per gara, con l’Ascoli l’obiettivo è muovere la classifica. Mi aspetto una bella partita, un incontro di alto livello. L’Ascoli gioca in maniera aperta, lo ha fatto a Parma e credo lo rifarà. Il nuovo allenatore ha collezionato 7 punti in tre gare e non hanno ancora subito gol. Questo è un dato significativo: vuol dire che ha equilibrio e solidità. È una squadra che già da inizio stagione va meglio fuori casa, sarà un avversario insidioso. Quelle con Ascoli e Como sono partite non determinanti ma molto importanti: sono squadre che stanno appena dietro noi in graduatoria. Allungare sarebbe fondamentale. Confermo i rientri di Poli e Armellino. In attacco difficile rinunciare a Falcinelli adesso. Sabato a Reggio forse ha giocato la partita meno brillante di questo periodo ma ha dato comunque un apporto straordinario sia in fase offensiva che difensiva".

mas.mar.