Dionisi prova a tornare, avanti col 4-3-1-2

Squadra subito al lavoro con la testa proiettata alla trasferta di Parma. Ieri pomeriggio i bianconeri di Breda sono tornati in campo per riprendere gli allenamenti in questa settimana di preparazione che condurrà il Picchio al difficile confronto del Tardini. Il successo e la soddisfazione per aver ottenuto tre punti fondamentali nello scontro diretto vinto col Perugia sono già alle spalle. Le attenzioni di tecnico e giocatori ora sono focalizzate sui ducali che dopo il pareggio di Terni (1-1) proveranno a sfruttare il fattore campo per tornare a centrare il successo e magari festeggiare davanti ai propri tifosi. Dall’altro lato però ci sarà un Picchio rinvigorito che, dopo essersi rimesso in moto, cercherà di non interrompere il proprio ritmo di marcia con un’altra sconfitta. Nelle prossime sedute programmate il tecnico trevigiano continuerà il percorso intrapreso e volto ad imprimere idee, filosofia di gioco e sviluppo della manovra. Il ritorno improvviso al 4-3-1-2 non si è rivelato così complicato come qualcuno temeva. Qui a rendere il cambio di assetto meno complicato del previsto sono stati molti degli elementi dello scorso anno che conoscevano già bene quel tipo di schieramento a lungo sviluppato sotto la guida tecnica di Sottil.

Ora però il lavoro previsto andrà a migliorare quegli aspetti da correggere dopo il match di sabato scorso. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi importanti per far registrare novità sul fronte Dionisi. Il capitano dopo aver saltato le ultime due gare contro Cittadella (3-0) e Perugia (1-0), proverà a tornare a disposizione del gruppo. L’annata calcistica che lo sta vedendo protagonista stenta a decollare definitivamente. Fresco di rinnovo contrattuale, prolungato per un altro anno fino al 30 giugno 2024, il centravanti non era parso nelle migliori condizioni alla vigilia del confronto interno disputato e perso in casa con il Palermo (1-2). In quella circostanza il 35enne era subentrato nel corso della ripresa rilevando Ciciretti, ma dopo poco più di una ventina di minuti fu costretto a sua volta a chiedere il cambio per un guaio al polpaccio. Il suo ipotetico rientro, che dovrà essere favorito gradualmente per evitare di aggravare ulteriormente le sue condizioni, permetterà di andare a comporre quel tandem d’attacco con Forte che tutti i tifosi ora sognano di vedere all’opera. Il lavoro programmato oggi proseguirà con una doppia seduta al Picchio Village.

mas.mar.