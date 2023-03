"Dobbiamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi"

In casa veronese ha preso la parola capitan Raphael, alzatore brasiliano classe 1979 e atleta più anziano della SuperLega, battendo Sottile per due mesi. Forte di quasi 300 partite disputate in Italia vincendo tutto, anche Champions e Mondiale con la maglia di Trento, il regista ha affermato: "Questa è la parte più bella del campionato, si lavora tutto l’anno per poter arrivare ai playoff. La nostra è una squadra che è consapevole di quello che può fare, rispettiamo le altre e non abbiamo paura di nessuno. La cosa più bella del campionato è che ci sono squadre che possono vincere contro tutti, come è capitato a noi perdendo a Taranto. Come capitano e come giocatore più esperto, aiutare i ragazzi sarà il mio lavoro. Il pubblico a Verona è l’arma in più, giocano sempre insieme a noi, negli ultimi mesi si è costruita un’atmosfera che non si può spiegare. Sono sicuro che ci saranno nostri tifosi anche a Civitanova, dobbiamo regalare loro delle emozioni".

