Domani arbitrà. Rutella di Enna: lui pure un anno fa

Bari-Ascoli è stata affidata di nuovo alla direzione di Daniele Rutella della sezione di Enna. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto uomo ufficiale Fabio Rosario Luongo di Napoli. In sala var invece vedremo all’opera Daniele Paterna della sezione di Teramo con Francesco Cosso di Reggio Calabria ad assisterlo. Soltanto un precedente tra Rutella e il Picchio: esattamente quello della sfida del San Nicola dello scorso anno. In quella circostanza la formazione bianconera allora guidata da Bucchi riuscì a prevalere per 2-0 grazie alle firme di Simic e Dionisi. Nonostante la vittoria l’arbitraggio fu oggetto di numerose polemiche per alcune sviste. Innanzitutto il direttore di gara graziò Di Cesare sul meritato secondo giallo a seguito di un ruvido intervento operato su Dionisi. A seguire l’attaccante si vide annullare una rete per un fuorigioco millimetrico di Quaranta. Mentre nel concitato finale venne espulso Gondo dalla panchina, reo di aver ritardato la ripresa del gioco.