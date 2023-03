Domani sera arbitra Miele: due precedenti

Cagliari-Ascoli sarà diretta da Gianpiero Miele della sezione di Nola. Il fischietto campano potrà vantare l’ausilio degli assistenti Alessandro Cipressa di Lecce e Michele Lombardi di Brescia. Quarto uomo ufficiale Valerio Pezzopane dell’Aquila. In sala var vedremo all’opera Federico Dionisi della sezione dell’Aquila; assistente var invece Oreste Matteo Bottegoni di Terni. I precedenti fatti registrare dal Picchio con Miele sono due. Due anni fa diresse l’incontro perso in casa 1-0 dalla formazione allora guidata da Sottil con la Spal (28 ottobre 2021). A decidere quella gara fu l’eurogol di Colombo nella ripresa. Il giovane centravanti, oggi in forza al Lecce, scagliò un mancino al volo dal limite area che terminò la sua corsa sotto l’incrocio dei pali senza lasciare scampo a Leali. Nella scorsa stagione invece Miele ha incontrato l’Ascoli nel match vinto in casa contro l’Alessandria per 3-0 il 19 febbraio 2022. La sfida contro i grigi vide andare a segno Saric, Bidaoui e Botteghin.