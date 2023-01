Domenica arbitra Irrati di Pistoia: quattro precedenti

Un arbitro internazionale per il delicato confronto tra Ternana e Ascoli. È Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia il fischietto designato per il match in programma domenica al Liberati (avvio programmato alle 16.15). Ad assisterlo nel delicato incontro saranno Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Gaetano Massara di Reggio Calabria. Quarto uomo ufficiale Eugenio Scarpa di Collegno. All’opera in sala var ci sarà Luca Banti della sezione di Livorno; assistente var Salvatore Longo di Paola. Nella sua carriera Irrati ha già incrociato la strada del Picchio in ben 4 circostanze. Esattamente negli ultimi anni della gestione societaria targata Benigni. Il bilancio parla di un successo: quello in casa per 2-0 sul Novara. Il match del 30 ottobre 2012 fu vinto dai bianconeri di Silva grazie ai gol messi a segno da Zaza e Fossati. Due i ko incassati rispettivamente contro Grosseto (0-2) e Cittadella (1-0). A completare il quadro c’è il pareggio per 0-0 ottenuto a Bari il primo maggio 2012.