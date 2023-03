Doppia seduta per sviluppare la fase offensiva

I bianconeri di Breda anche ieri al Picchio Village hanno continuato la preparazione in vista dello scontro salvezza di sabato (avvio alle 14) che vedrà l’Ascoli sfidare in casa il Venezia. La squadra è stata impegnata in una doppia seduta che al mattino ha visto il gruppo impegnato su forza e sviluppo della fase offensiva. Nel pomeriggio invece il lavoro è proseguito con seduta tattica, rapidità con tiri in porta e partita a campo ridotto. Proprio quello legato alla fase di finalizzazione risulta essere uno degli aspetti da migliorare, soprattutto per quanto riguarda l’andamento fatto registrare sotto gli occhi del pubblico amico (12 le reti siglate). In attacco infatti l’Ascoli continua a mostrare un po’ di fatica nel capitalizzare le varie occasioni prodotte dallo sviluppo della manovra. E se guardiamo il rendimento interno il dato diventa ancor più amaro con soltanto 3 vittorie e 14 punti complessivamente conquistati. Sempre nella giornata di ieri il Giudice sportivo ha diramato la lista degli squalificati dopo l’ultimo turno disputato. Tra gli 11 nomi costretti a restare out non compare alcun bianconero. Il difensore Botteghin è entrato in diffida dopo aver incassato a Cagliari la sua quarta ammonizione stagionale. Tornerà invece a disposizione Falasco. Nei 10 precedenti tra Ascoli e Venezia finora andati in scena al Del Duca i numeri sono nettamente a favore dei bianconeri con 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Gli ultimi due confronti sono stati archiviati nel segno dell’assoluto equilibrio. La gara andata in scena il 13 marzo 2021 finì 1-1 e vide i lagunari passare avanti con Fiordilino per poi farsi riprendere nel finale da Bajic. Per la formazione allora allenata da Sottil fu un punto fondamentale, ottenuto in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Brosco, per continuare l’opera di risalita verso la salvezza. Stesso esito nella stagione 201920 quando a passare avanti furono invece i bianconeri di Zanetti. Il gol che consentì al Picchio di rompere gli equilibri fu preceduto dalla commedia tragicomica tra Da Cruz e Ninkovic che litigarono platealmente per chi avrebbe dovuto calciare il rigore. Dagli undici metri l’olandese fece gol e il serbo per ripicca chiese il cambio. Tutto però fu vanificato dalla zampata finale di Zigoni. L’ultima vittoria dell’Ascoli risale all’incontro del 22 aprile 2019. Lì a permettere agli uomini di Vivarini di portare a casa i tre punti fu il rigore trasformato da Ardemagni.

mas.mar.