Dubbio Bellusci, in caso di forfait c’è Quaranta

Il lavoro degli uomini di Breda è regolarmente proseguito con una seduta mattutina svolta a porte chiuse allo stadio Del Duca. I bianconeri sono stati impegnati dal tecnico trevigiano e il suo staff in un lavoro di rapidità e tattica con il gruppo suddiviso per reparti. Alla vigilia del delicatissimo scontro con il Benevento di domani (avvio alle 16.15) il timoniere cercherà di sfruttare la consueta seduta di rifinitura per sciogliere le ultime riserve sulla formazione che sarà chiamata a scendere in campo dal primo minuto. Alla luce di quelle che sono state le vicissitudini degli ultimi giorni l’unico rebus da risolvere sembrerebbe essere la presenza dell’esperto Bellusci al fianco di Botteghin. Questa la coppia di difensori centrali che ha segnato l’avvio dell’avventura di Breda sulla panchina del Picchio. In caso di forfait del 33enne potrebbe essere Quaranta ad essere in vantaggio su Simic nell’eventuale ballottaggio per sostituirlo. Proprio l’intesa tra il brasiliano e il giocatore cresciuto nel vivaio dell’Ascoli aveva segnato una parte del girone d’andata, quando si optò per passaggio dalla linea a quattro al terzetto. Sono state 15 le presenze in campionato finora inanellate da Quaranta. La curiosità è legata al fatto che il 25enne fece registrare il primo gettone dell’attuale torneo cadetto proprio in occasione del match pareggiato 1-1 in casa del Benevento nell’incontro andato in scena lo scorso 2 ottobre 2022. Nessuna sorpresa sulle corsie laterali invece con la riconferma di Adjapong e Falasco. Idem a centrocampo dove le intenzioni sono quelle di riproporre il trio che vedrebbe Buchel in cabina di regia on Collocolo e Caligara ad assisterlo. Sulla trequarti Falzerano potrebbe tornare ad agire dietro alle punte. Qui, a causa delle varie problematiche legate alle assenze, il tandem più accreditato è quello composto da Mendes e Marsura. Anche il Benevento ha proseguito la preparazione focalizzandosi principalmente sullo sviluppo offensivo della manovra e sulla finalizzazione. L’ex Stellone sarà chiamato, come Breda, a fare i conti con varie defezioni. Non riusciranno a recuperare gli infortunati Glik, Vokic, Capellini, Ciano, Farias e Pettinari. In attacco a completare il consueto albero di Natale sono La Gumina e Simy a giocarsi una maglia da titolare. In vantaggio pare esserci proprio l’ex Sampdoria. Il miglior marcatore giallorosso alla vigilia della sfida che si consumerà resta tello con 4 centri stagionali.

mas.mar.