E adesso nel match a Bari si dovrà fare a meno di Viviano

Espulsione di Viviano e ammonizioni che sono tornate a piovere con un ritmo preoccupante. Il sesto rosso stagionale conferma un dato che ora deve essere tenuto in particolare considerazione. Soprattutto se pensiamo che quella contro il Parma costringerà Viali a dover rinunciare al suo esperto portiere in quel di Bari. Il responso del campo non ha ammesso grandi repliche al termine dell’incontro. L’Ascoli poteva sicuramente cavalcare meglio il vantaggio. Non essere riusciti ad approfittare di quel momento ha poi riportato il match sul binario dei gialloblù che con qualità e palleggio alla lunga sono riusciti ad incidere senza eccessive difficoltà. Anche in alcune leggerezze bisogna crescere ancora, come in occasione del primo gol degli ospiti.