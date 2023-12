È già tempo di mercato, la Reggiana prende Reinhart

Quando al giro di boa mancano due giornate sono già in molte a prepararsi in ottica mercato. Le prime schermaglie sono ufficialmente iniziate con le avversarie del Picchio che hanno già deciso di rompere gli indugi e uscire allo scoperto. La Reggiana nella giornata di ieri ha annunciato l’arrivo in granata di Reinhart, classe 2000 argentino con passaporto italiano. Il centrocampista è già a disposizione di Nesta, ma la sua posizione contrattuale verrà definita il prossimo 2 gennaio all’apertura dei termini. Lo Spezia di D’Angelo invece, dopo aver ritrovato una buona media punti, ha intenzione di rinforzare l’attacco con l’arrivo di Puscas. È lui l’obiettivo numero uno. La Sampdoria in difesa pensa al ritorno di Amione (formula del prestito) che a Verona sta trovando poco spazio e avrebbe già i bagagli pronti. In casa Brescia infine a destare qualche preoccupazione è l’infortunio del portiere Lezzerini che ne avrà per qualche settimana. Questo costringerebbe i lombardi a dover mettere mano alla situazione tra i pali.