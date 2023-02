"È soltanto il primo passo" Il tecnico: tanto da fare

Parte bene l’avventura di mister Roberto Breda sulla panchina dell’Ascoli. Battere il sempre ostico Perugia dell’ex tecnico bianconero Fabrizio Castori, era l’imperativo della vigilia e la vittoria è arrivata con il cuore, con la grinta e con quel pizzico di fortuna che serve in questi casi. Il bel gioco per ora può aspettare. I tre punti al Del Duca mancavano dal 24 ottobre ed era davvero giunta l’ora di invertire la tendenza negativa. E così alla fine del match il nuovo allenatore dell’Ascoli ha plaudito l’impegno della sua squadra, ma non si è esaltato troppo: la sua squadra deve ancora lavorare tanto. Certo, farlo dopo una bella vittoria nello scontro diretto, sarà sicuramente più facile.

Mister Breda: era importante solo vincere?

"Devo ammettere che i ragazzi mi sono piaciuti come atteggiamento e voglia di combattere, contro una squadra che fa dell’aggressività e dell’intensità la sua forza. Una squadra che ti fa ragionare di meno e ti costringe a pensare veloce. Ovviamente quando provi qualcosa di nuovo serve sempre un periodo di assestamento. C’era voglia di portare a casa il risultato, e sono felice che sia arrivato. Ora bisogna lavorare giorno e notte per migliorare la qualità del gioco. Bene chi ha iniziato e bene anche chi è entrato, una buona base di partenza su cui lavorare tanto".

Ha preferito far rinviare a Leali i palloni dal fondo invece che impostare l’azione da dietro: temeva la pressione dei biancorossi?

"Non potevano impostare da dietro. Avevo visto le partite del Perugia che ti aggredisce alto e potevamo andare in sofferenza da questo punto di vista. E’ una delle opzioni che abbiamo, ma dipende sempre dalla squadra che hai di fronte e da come si posiziona sul terreno di gioco e in questo caso era meglio spostare gli ‘uno contro uno’ qualche metro più avanti".

Ha scelto di schierare la sua squadra con il trequartista; sarà il 4-3-1-2 il modulo definitivo?

"Ho detto già nella conferenza stampa di presentazione che voglio lavorare su due alternative tattiche. Il trequartista può farlo anche Proia, ma non l’ho potuto schierare perché negli ultimi giorni ha avuto qualche problemino fisico. Dipende da che tipo di impostazione vogliamo dare alla gara perché una squadra deve avere più alternative di gioco Falzerano l’ha già fatto quel ruolo sia a Venezia, che a Perugia e ha fatto la sua parte. Marsura è entrato in quel ruolo a gara in corso e lui ha la capacità di ‘spaccare’ i match, e non è un caso che sia stato suo l’assist per il gol di Collocolo. Sicuramente anche Marsura può fare ancora meglio. Poteva ripartire molte volte anche dopo l’azione del gol, ma ha cercato il fraseggio che però prevede dei meccanismi ‘oleati’ che noi ancora non abbiamo. La mia idea di gioco devo studiarla su misura in base agli uomini che ho. Nella mia testa, dopo una gara così, dopo il gol del vantaggio, dobbiamo creare altre 3-4 occasioni. Lavoreremo anche su questo".

Ha regalato una bella gioia ai tifosi dopo una settimana complicata con l’incontro avuto al Picchio Village: ora tutti uniti verso un unico obiettivo?

"C’era bisogno di questo successo per tutto l’ambiente, soprattutto contro un avversario come il Perugia, vale doppio. Mi è piaciuto come il pubblico ci abbia aiutato durante la gara. Ringrazio tutti, ma non abbiamo fatto ancora niente. E’ solo il primo passo seppure importante". Valerio Rosa