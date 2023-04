Eccellenza: derby da brividi

Weeekend ricchissimo di gol ed emozioni quello appena trascorso sia in Promozione che in Prima Categoria. Bel colpo della Futura 96 che frena la corsa della capolista a Civitanovese ma non ne approfitta l’Aurora Treia che cade in casa del Trodica e perde un punto pesante in classifica. Oggi invece occhi puntati in Eccellenza nel derby e big match tra Atletico Azzurra Colli e Atletico Ascoli (ci sarà anche la diretta televisiva su Tvrs, canale 13, in contemporanea sarà trasmessa sul sito tvrs.it dalle ore 16) che vale di fatto un pezzo di Eccellenza con la Forsempronese impegnata in casa contro la Maceratese: campionato tutto da vivere ancora e ricco di spunti interessanti. Ecco il quadro completo delle gare

Eccellenza: Urbino-Fabriano Cerreto, Atletico Azzurra Colli-Atletico Ascoli, Castelfidardo-Sangiustese, Chiesanuova-Osimana, Forsempronese-Maceratese, Jesina-Atletico Gallo Colbordolo, Marina-Porto Sant’Elpidio, Valdichienti Ponte-Montefano.

Promozione B: Monturano Campiglione-Monterubbianese 2-0, Castel di Lama-Palmense 1-2, Corridonia-Cluentina 1-0, Futura 96-Civitanovese 0-0, Matelica-Monticelli 0-0, Passatempese-Atletico Centobuchi 0-1, Trodica-Aurora Treia 1-0, Potenza Picena-Casette Verdini (oggi). Riposa Grottammare

Prima Categoria.

Girone C: Portorecanati-Elpidiense Cascinare 1-4.

Girone D: Offida-Real Montalto 2-1, Orsini Monticelli-Centobuchi 3-0, Santa Maria Truentina-Cuprense 2-3, Valtesino-Rapagnano 1-2, Real Eagles Virtus Pagliare-Afc Fermo 3-0, Castignano-Comunanza 1-0, Montottone Grottese-Sangiorgese 1-1, Piane Mg-Azzurra Sbt 2-2

Seconda Categoria.

Girone E: Academy Civitanovese-Corva 1-3, Casette D’Ete-Real porto 1-1, United Civitanova-Recreativo Pse 3-0, Pinturetta-Csi Recanati 2-1

Girone G: Monte San Pietrangeli-Avis Ripatransone 4-3, Grottazzolina-Real Elpidiense 0-0, Atletico Porchia-Usa Fermo 3-3, Montefiore-Borgo Rosselli 1-1, Montegranaro-Vis Faleria 2-1, Pedaso-Magliano 2-0, Tirassegno-Petritoli 2-2. Riposa Mandolesi

Girone H: Jrvs Ascoli-Mozzano 1-1, Monteprandone-Maltignano 2-1, Acquasanta-Audax Pagliare 4-2, Vigor Folignano-Castoranese 1-2, Acquaviva-Piceno united 0-3, Gmd Grottammare-Agraria Club 0-1, Piazza Immacolata-Olimpia Spinetoli 3-3, Pro Calcio-Forcese 2-1.