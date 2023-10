Eccellenza, l’Atletico. Azzurra Colli cambia: via Nico Stallone

La quarta sconfitta rimediata dall’Atletico Azzurra Colli costa la panchina a mister Nico Stallone. Il fatto che l’ultima sconfitta sia arrivata contro la fortissima Civitanovese capolista non ha portato i dirigenti a temporeggiare sul cambio in panchina. Ieri sera è arrivato l’esonero dell’allenatore. "L’Atletico Azzurra Colli - si legge nella nota divulgata dal club - comunica di aver interrotto il rapporto con l’allenatore Domenico Stallone a seguito di un deludente inizio di stagione. La società ci tiene a ringraziare profondamente “Nico” per il quarto posto della scorsa stagione, raggiunto con una cavalcata ancora ben stampata nei nostri cuori, e per tutto il lavoro svolto a Colli, oltre ad auguragli le migliori fortune per il futuro. Nelle prossime ore la società annuncerà il nome del sostituto". Si dividono così le strade tra Nico Stallone e l’Atletica Azzurra Colli. Il mister era stato riconfermato proprio dopo gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione. Il campionato, quest’anno, però, è iniziato nel peggiore dei modi.