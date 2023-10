Ecco il programma delle formazioni del settore giovanile

Altro fine settimana particolarmente caldo per le formazioni del settore giovanile dell’Ascoli che saranno chiamate ad affrontare i rispettivi impegni programmati. La Primavera di Ledesma domani (avvio alle ore 14) scenderà in campo al Picchio Village per sfidare la Salernitana nella quinta giornata d’andata del girone b. I bianconeri, ancora a secco di punti, proveranno a portare a casa il primo risultato utile per provare a lasciare l’attuale ultimo posto in classifica. Gli under 17 di Ortega invece rispetteranno un turno di riposo. In campo contro la Salernitana dei pari età anche under 16 e 15. I ragazzi allenati di Monaco saranno di scena in trasferta domenica alle 13. Il loro match sarà preceduto sullo stesso campo dal confronto con avvio alle 10.30, quando a giocare sarà la formazione di Cusimano. Pronti all’esordio infine gli under 14 di Bonfiglio. Domani alle 17.30 i giovani bianconeri sfideranno la Ternana al campo Santa Maria di Castel di Lama per la prima di campionato.