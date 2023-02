Ecco le date di playoff e playout Poi si riparte ad agosto

La lega B nell’assemblea di ieri mattina ha reso note le date relative ai prossimi playoff e playout che andranno in scena al termine dell’attuale regular season. I turni preliminari saranno disputati venerdì 26 (sesta contro settima) e sabato 27 maggio (quinta contro ottava). Le due semifinali d’andata sono state calendarizzate per lunedì 29 (sestasettima contro terza) e martedì 30 (quintaottava contro quarta). Il ritorno invece sarà in programma per venerdì 2 e sabato 3 giugno quando a giocare in casa saranno rispettivamente terza e quarta in classifica. L’ultimo pass per la serie A sarà messo in palio nell’attesa finale: andata giovedì 8 e ritorno domenica 11 giugno. Sarà particolarmente caldo anche lo scontro playout per la sopravvivenza: andata giovedì 25 maggio e ritorno giovedì primo giugno. Infine è stata sancita la data d’inizio della prossima stagione che prenderà ufficialmente il via il 19 agosto 2023.