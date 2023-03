Ecco le sfide clou della prossima giornata di campionato

La 31esima giornata del campionato di serie B, turno che segnerà la ripresa del torneo cadetto, offrirà tanti scontri diretti in grado di mettere il futuro di alcune squadre su determinati binari. Mentre al Del Duca Ascoli e Brescia si affronteranno in un duello senza esclusione di colpi, al Braglia il Modena dell’ex Tesser ospiterà il Cittadella per un appuntamento imperdibile. Sia gli emiliani che i veneti cercheranno di uscire dal confronto forte dell’intera posta in palio. Tre punti che consentirebbe ad entrambe di allontanarsi ulteriormente dalla zona che scotta. Il Cosenza, dopo l’exploit di Frosinone, accoglierà il Pisa in un San Vito-Marulla che si preannuncia già infernale. Venezia-Como potrebbe essere un altro match da seguire con particolare attenzione. Dopo il successo di Ascoli i lagunari di Vanoli proveranno a sfruttare il fattore casalingo per assestare un altro passo deciso in avanti. Il Perugia infine accoglierà la capolista e di certo venderà cara la pelle. Gli umbri hanno anche una gara da recuperare: quella con la Reggina.