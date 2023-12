Ecco Senigagliesi: "Prontissimo per la Samb"

"Recanati e la Recanatese rimarranno nel mio cuore, sono arrivato da under, mi hanno fatto crescere fino ad arrivare al professionismo. Ringrazio la società, i tecnici, i compagni di squadra ed i tifosi. Dispiace lasciare un ambiente che è come casa mia, ma è arrivato il momento di affrontare nuove sfide, di avere stimoli diversi, di provare a fare bene altrove. Cerco una crescita ulteriore e la possibilità di restare nelle Marche, in un club blasonato e ambizioso come la Samb, è stato decisivo. Auguro alla mia Recanatese le migliori fortune e sono prontissimo per la Samb". Così, con una nota stampa in cui i leopardiani annunciavano la risoluzione consensuale del contratto, l’esterno d’attacco, classe 1998, Luca Senigagliesi ha salutato la Recanatese per vestire la maglia della Samb. Già oggi sarà al Samba Village per il primo allenamento agli ordini di mister Maurizio Lauro. Il calciatore, però, non potrà essere impiegato, da regolamento, fino al 7 gennaio. Deve trascorrere un mese dall’ultima gara disputata tra i professionisti. Arriva Senigagliesi, parte Alessandro Romairone. L’attaccante ha lasciato la riviera, ieri. Direzione: Grosseto. Romairone lascia la Samb con 13 presenze, 2 gol e un assist, Coppa Italia compresa, in rossoblù. Saltato il ritorno dell’ex rossoblù Vittorio Esposito, la Samb chiuderà, comunque per un altro rinforzo. Non in attacco ma a centrocampo. Proprio ieri, Francesco Bontà, centrocampista, classe 1993, nato a Giulianova ha risolto il contratto che lo legava al Gubbio. Era fuori lista in attesa del responso della visita specialistica a cui doveva sottoporsi per riottenere l’idoneità sportiva. L’esito è stato positivo. Il ds della Samb Stefano De Angelis lo conosce bene, lo ha avuto a Campobasso. Tutto questo rafforza l’idea che il calciatore possa presto arrivare in riviera. Con il tesseramento del centrocampista guineano, 2005, Moussa Tourè (è questioni di giorni, il calciatore non avrebbe potuto comunque giocare domani contro il Roma City per infortunio) e del difensore russo Orts Tsechoev che si allena con la Samb dalla scorsa estate si chiuderebbe il mercato. Ieri ha lavorato ancora a parte il capitano Alex Sirri ma sabato ci sarà. Resta, invece, in dubbio Chiatante che sembrava recuperato. Out Paolini. Scimia squalificato. Lauro ha gli uomini contati e sarà obbligato a riproporre il consueto 4-2-3-1. Terminati, ovviamente, in meno di mezz’ora gli appena 99 biglietti destinati alla tifoseria per la gara di sabato a Riano, contro il Roma City (calcio d’inizio alle 14.30).

s. v.