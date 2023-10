EMILIANO VIVIANO

Bayeye 7. Un treno. Sceglie sempre di andare, comunque andare. E lo fa con precisione. Due tocchi suoi nel ricamo che porta Rodriguez verso la gloria. Bellusci 6.5. Altra partita di spessore di Recoba. Non può "allacciarsi" con nessuno, perché Esposito stesso gli gira alla larga, ma ad eccezione di una lettura naif nel finale è sempre sul pezzo.

Botteghin 7.5. Fa l’attaccante, la boa, la sponda sui secondi pali di tutto il Del Duca. Al netto del fastidio che lo toglie anzitempo dal match, la più bella notizia di giornata: "Botteghin è sempre lui, oh lui, oh lui. Botteghin è sempre lui…".

Falasco 6.5. Viali gli mette Falzerano a fare da quinto nelle corse indietro. E lui, al netto di amnesie difensive di fabbrica (vedi De Luca nel finale), si conferma il miglior sinistro a tagliare l’area avversaria che il Dio Eupalla, oggi, possa regalare ai Piceni.

Di Tacchio 6. Partitaccia, tutta sostanza.

Falzerano 6.5. Almeno dieci diagonali difensive strette a protezione di Falasco, venticinque-trenta affondi da sessanta metri. "Soldatino" mette pure Nestorovski davanti alla porta. E’, al momento, democraticamente intoccabile.

Pedro Mendes 6. Poco davanti, molto di tigna, qualche colpo proibito preso di troppo, chiude da prima punta.

Nestorovski 7. Quando il polso di Ravaglia si piega e il cuoio sintetico del nuovo millennio gonfia la rete, Ascoli sospira. Un centravanti. Un vero centravanti. Una, due, tre volte rapace. Con lui al top, questa è un’altra squadra.

Rodriguez 6. Mezzo voto in meno perché butta alle ortiche la più bella azione di prima della storia recente del Picchio dopo il gol in coppa Italia al Genoa della gestione Zanetti.

All.Viali 7. Perché non può una sfortunata circostanza cambiare le sostanze. Ai punti questa partita sarebbe finita tre o quattro a zero. Passare alla cassa in futuro, please.

Dal 70’ Giovane 6. Poco cambio di passo. Dal 70’ D’Uffizi 6. Beccato da Falzerano, non incide granché. Dal 79’ Manzari 6. Partita illegibile dopo il suo ingresso. Dall’87’ Quaranta 6. Valuta male – su De Luca. Fortuna Viviano…

Arbitro Collu 4,5. Non sbaglia le decisioni importanti, va detto. Ma deve spiegarci perché una trattenuta in campo aperto – se nel primo tempo – non è da giallo, mentre nei minuti finali si. Oppure se per ammonire si deve interrompere un chiaro e pericolosissimo contropiede con superiorità numerica offensiva. Favorendo chi, ve lo lasciamo solamente intendere…

Daniele Perticari