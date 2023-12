Era l’avversario peggiore . La classifica resta amara

Chiudere l’annata con un risultato positivo, soprattutto dopo il cocente ko di Pisa, ha permesso di mettere un altro punto in cascina ma di certo non ha reso la classifica meno amara. Contro il Cittadella, Castori e i suoi uomini ancora una volta ce l’hanno messa davvero tutta per provare a rialzare la testa. Di fronte però c’era un autentico rullo compressore. Probabilmente l’avversario peggiore da incontrare in questo momento. I veneti portano via dal Del Duca l’ottavo risultato utile di una serie fatta di sei successi e due pareggi. In campo le duellanti danno vita ad un confronto duro e a tratti forse non bello, ma decisamente vivace. I bianconeri riescono a creare poco, soprattutto per merito degli uomini di Gorini. Gli errori di Pittarello dal dischetto stavolta sorridono all’Ascoli, una volta tanto.