Eramo: "È mancata la reazione". Botteghin: "Dopo la sosta serve di più"

Giocatori bianconeri scuri in volto a fine gara e solo tanta voglia di andar via per le e godersi le vacanze. I fischi del pubblico e il coro ‘Onorate questi colori’ hanno pesato sul morale dei ragazzi di Bucchi.

Mirko Eramo troppo ingenerosi i fischi dei tifosi?

"E’ stata la classica partita di serie B, dove c’erano due squadre che si temevano secondo me e si poteva decidere su un episodio. Noi siamo stati inconcludenti, quando siamo arrivati sul fondo e non siamo stati abbastanza cattivi per sfruttare le palle che sono arrivate in area. Loro bravi a sfruttare l’unica occasione che hanno avuto partendo da una posizione molto dubbia". Sostituito per infortunio, come sono le sue condizioni?

"Sono uscito per un problema che mi porto dietro da Pisa dove ho preso una botta ma sapendo che c’era la sosta ho stretto i denti cercando di dare tutto quello che avevo e finché ho retto sono stato in campo. Poi ho preso una botta nello stesso punto dove già sentivo dolore e son dovuto uscire. Spero che questa sosta mi aiuti a riprendere la condizione migliore al 100%".

La sconfitta con la Reggina seconda in classifica ci può stare, ma dopo il gol serviva una reazione diversa?

"E’ vero. Dopo il gol c’è stata una reazione timida da parte nostra. Abbiamo subito la rete nel momento in cui meno ce lo aspettavamo perché questa era una partita sorniona, da 0-0. E’ stato un duro colpo e la reazione poi è mancata. E’ vero. Penso che la squadra, comunque, c’è. Il gruppo c’è. Dobbiamo continuare a lavorare perché sarà un girone di ritorno tosto. Dobbiamo continuare a migliorare sui piccoli errori che facciamo ogni volta che possiamo fare quel salto in avanti in classifica e puntualmente lo falliamo". Amaro anche il commento del difensore brasiliano Eric Botteghin: "Sul gol non eravamo bene in linea – ha ammesso – sul rigore che hanno chiesto per me non ho visto nessun tipo di fallo di mano. Abbiamo fatto pochi tiri in porta, un aspetto che dobbiamo migliorare perché non abbiamo creato occasioni da gol. Dopo la sosta dovremo fare di meglio anche se oggi il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto".

Valerio Rosa