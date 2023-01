Esodo a Terni: già venduti 700 biglietti

Il popolo bianconero si prepara ad invadere ancora una volta il Liberati di Terni. Nel tardo pomeriggio di ieri erano stati staccati quasi 700 biglietti. La prevendita, iniziata martedì, in un solo giorno è subito decollata e su questo non c’era alcuna ombra di dubbio. Considerando che ci sono ancora a disposizione altri tre giorni (terminerà ufficialmente sabato) per consentire alla tifoseria del Picchio di accaparrarsi i tagliandi relativi al settore ospiti, è facile pensare che senza troppe difficoltà si potrebbe sfondare anche il muro delle mille presenze. Altro fattore di non poco conto che aiuterà a far lievitare i numeri sarà la distanza ravvicinata del capoluogo umbro, e il fatto di giocare in un orario classico come la domenica alle 16.15. Cosa che permetterà a tutti di rientrare a casa per l’ora di cena. Un colpo d’occhio importante e una spinta notevole per un confronto estremamente delicato che potrebbe diventare uno snodo importante, anche se ancora non decisivo, per la classifica di entrambe le squadre.

L’Ascoli cercherà di ripartire e aprire bene il nuovo anno, magari tornando a produrre punti dopo la battuta d’arresto interna con la Reggina (0-1) nell’ultimo incontro del girone d’andata disputato. Lo stesso però cercherà di fare anche la Ternana di Andreazzoli che ha voglia di scrollarsi di dosso il periodo poco felice che li ha visti portare a casa soltanto 4 punti nelle ultime 5 uscite, comprese le ultime 2 sconfitte consecutive (entrambe col pesante passivo di 3-0) contro Como e Frosinone. Varie le polemiche e il malcontento manifestato dai tifosi delle Fere nei confronti di patron e squadra. Gli uomini di Bucchi ieri mattina hanno regolarmente proseguito la preparazione dell’incontro al Picchio Village. Il tecnico dell’Ascoli non dovrebbe avere grandi problematiche legate agli elementi arruolabili. Contro i rossoverdi potrebbero essere tutti a disposizione. Ci sarà anche l’esterno sinistro Falasco, giocatore che si è rivelato finora fondamentale per accrescere il livello di pericolosità in area avversaria a suon di rifornimenti velenosi per gli attaccanti. Il rebus è legato all’utilizzo o meno di Buchel, vicinissimo al trasferimento alla Spal all’interno dell’operazione che la prossima settimana vedrebbe l’arrivo di Proia sotto le cento torri. Il centrocampista sarà convocato o resterà a casa? Anche l’ipotesi Vacca sarà affrontata dopo Terni.

mas.mar.