Esonerato Ballardini, sarà Stroppa a sfidare il Picchio

La preparazione della Cremonese riprenderà stamattina alle 10.30 al centro sportivo ‘Giovanni Arvedi’ dopo il giorno di riposo concesso alla squadra. Alla ripresa dei lavori ci sarà il nuovo tecnico Stroppa che ha preso il posto dell’esonerato Balardini. Il nuovo timoniere sarà chiamato a valutare le condizioni del centrale difensivo Ravanelli (affaticamento muscolare). In vista dello scontro con l’Ascoli invece non ce la faranno i lungodegenti Valzania e Afena-Gyan. Prima rete grigiorossa, l’ottavo in B, per l’ex Collocolo che dopo il match con la Reggiana ha commentato: "Non era una partita facile. Loro si sono chiusi e ripartivano eppure, al di là degli episodi dei due gol, li abbiamo sempre tenuti lì. Abbiamo creato molto e meritavamo di più. Peccato non essere riusciti a portare a casa la vittoria. Ci impegneremo ancora di più per ottenerla nella prossima partita contro l’Ascoli, questo è sicuro".